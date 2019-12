Gesundheit/Antwort - 16.12.2019 (hib 1421/2019)

Berlin: (hib/PK) Mit der Telematikinfrastruktur (TI) soll eine sichere Kommunikation im Gesundheitswesen und in der Pflege etabliert werden. Die Mehrzahl der Ärzte und Zahnärzte sei bereits an die TI angeschlossen. Die Anbindung der Krankenhäuser und Apotheken sei schwerpunktmäßig für das Jahr 2020 vorgesehen, heißt es in der Antwort (19/15029) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/14553) der AfD-Fraktion.

Das Digitale-Versorgung-Gesetz sehe Regelungen zur Anbindung der ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen ab Juli 2020 an die TI vor. Pflegeeinrichtungen sollen auf freiwilliger Basis angeschlossen werden. Die Kosten dafür sollen erstattet werden.