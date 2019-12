Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 16.12.2019 (hib 1422/2019)

Berlin: (hib/HAU) Ein Ziel im Masterplan Binnenschifffahrt der Bundesregierung ist es, Schwergut- und Großraumtransporte mit dem Binnenschiff zu stärken. Das geht aus der Antwort der Regierung (19/14836) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/14322) hervor. Die Voraussetzungen für eine Verlagerung von Verkehren in diesem Transportsegment auf die Wasserstraße würden in einer interdisziplinären Arbeitsgruppe erarbeitet, schreibt die Regierung. Erste Ergebnisse hierzu seien für 2020 zu erwarten.

Mit Blick auf die geplante beschleunigte Realisierung der "Abladeoptimierung am Mittel- und Niederrhein" heißt es in der Antwort: Die geplanten Fahrrinnenanpassungen am Mittel- und Niederrhein erhöhten die Ablademöglichkeiten der Schifffahrt bei Niedrig- und Mittelwasser. Die Einschränkungen bei Niedrigwasserperioden werde verringert und die Wettbewerbsfähigkeit des Binnenschiffs gestärkt, schreibt die Bundesregierung.