Auswärtiges/Kleine Anfrage - 17.12.2019 (hib 1428/2019)

Berlin: (hib/AHE) Nach einem bewaffneten Angriff libyscher Milizen auf das deutsche Seenotrettungsschiff "Alan Kurdi" erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/15692). Die Bundesregierung soll unter anderem Auskunft geben zum Stand ihrer Erkenntnisse in diesem Fall und ob es Ermittlungen in Deutschland, Italien oder Libyen gibt.