Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 18.12.2019 (hib 1440/2019)

Berlin: (hib/STO) Den im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vereinbarten Korridor für die jährliche Zuwanderung nach Deutschland in Höhe von 180.000 bis 220.000 Personen thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/15744). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche aktuellen Zahlen und Einschätzungen der Bundesregierung im Zusammenhang mit dem im Koalitionsvertrag vereinbarten Zuwanderungskorridors derzeit vorliegen. Auch will sie unter anderem wissen, auf welche "ungefähre voraussichtliche Zuwanderungszahl" für das Jahr 2019 die Bundesregierung auf der Grundlage dieser Zahlen kommt.