Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 19.12.2019 (hib 1448/2019)

Berlin: (hib/HAU) Wie viele Bahnhöfe in Bayern als barrierefrei gelten, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/15518) wissen. Die Abgeordneten interessiert des Weiteren, wie viele Bundesmittel in den barrierefreien Umbau von Bahnhöfen in Bayern geflossen sind. Welche Maßnahmen die Bundesregierung umsetzen wird, um bundesweit die Bahnhöfe schneller barrierefrei umzubauen, wird ebenfalls gefragt.