Auswärtiges/Kleine Anfrage - 19.12.2019 (hib 1449/2019)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Festnahme des Vertrauensanwalts der Deutschen Botschaft in Ankara und der Beschlagnahmung von Asylakten durch türkische Behörden erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/15916). Die Abgeordneten wollen unter anderem erfahren, wie viele Asylsuchende aus der Türkei und wie viele Familienangehörige nach Kenntnis der Bundesregierung von der Festnahme von Yilmaz S. am 17. September 2019 und der Beschlagnahmung von Akten zu Asylverfahren durch die türkischen Behörden betroffen sind. Außerdem soll die Bundesregierung Angaben machen zu den Inhalten dieser Akten und möglichen Gefährdungen von Asylsuchenden aus der Türkei.