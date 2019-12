Finanzen/Antwort - 27.12.2019 (hib 1460/2019)

Berlin: (hib/HLE) Der Anteil des Weihnachtsgeschäfts im Einzelhandel hat im vergangenen Jahr etwa 18,6 Prozent des Umsatzes ausgemacht. Im Jahr zuvor habe der Anteil des Weihnachtsgeschäfts am Jahresumsatz des Einzelhandels noch 18,9 Prozent betragen, berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/15896) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/15499) zum Weihnachtsgeschäft. Darin wird der Umsatzanteil des Online-Handels am gesamten Einzelhandel im Jahr 2018 mit 11,7 Prozent angegeben. Der Anteil am Weihnachtsgeschäft betrage 13,1 Prozent. Statistische Daten zum Umsatzsteueranteil im Weihnachtsgeschäft, nach denen sich die FDP-Fraktion erkundigt hatte, liegen der Bundesregierung nicht vor.

Auf die Frage nach der unterschiedlichen umsatzsteuerlichen Behandlung von Weihnachtsbäumen erläutert die Bundesregierung, diese unterschiedliche Besteuerung sei lediglich das Ergebnis der Anwendung verschiedener Regelungssysteme, die jedoch nicht ausschließlich für Weihnachtsbäume gelten würden.