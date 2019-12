Finanzen/Kleine Anfrage - 27.12.2019 (hib 1460/2019)

Berlin: (hib/HLE) Welche Aufträge die Bundesregierung an externe Dritte in der 19. Wahlperiode vergeben hat, will die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/15641) erfahren. Gefragt wird auch, welche rechtlichen Vorgaben in den Bundesministerien für die Vergabe von Aufträgen im Hinblick auf die Verhinderung der Interessenkollision und auf Korruptionsprävention gelten.