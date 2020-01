Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 03.01.2020 (hib 4/2020)

Berlin: (hib/EIS) Der aktuelle Umsetzungsstand der Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP) der Europäischen Union in Deutschland interessiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/15934). Die Bundesregierung soll unter anderem darüber Auskunft erteilen, wie hoch der prozentuale Anteil der Anlandekontrollen in den deutschen Häfen im Verhältnis zu den Gesamtanlandungen in den Jahren 2016, 2017, 2018 und im bisherigen Verlauf 2019 war.