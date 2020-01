Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 09.01.2020 (hib 37/2020)

Berlin: (hib/STO) Mit "Mehrfachidentitäten von Asylbewerbern" befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/16221). Darin erkundigt sie sich danach, ob die Bundesregierung über eine systematisch gepflegte Übersicht über die Fälle von Mehrfachidentitäten verfügt, die seit 1990 in Deutschland festgestellt worden sind. Auch will sie wissen, wie viele Fälle gegebenenfalls seit 1990 registriert wurden. Ferner fragt sie unter anderem, bei wie vielen Personen mehr als einmal die Verwendung von Mehrfachidentitäten festgestellt wurde.