Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 10.01.2020 (hib 42/2020)

Berlin: (hib/EIS) Das Nährwertkennzeichnungssystem Nutri-Score fußt auf einer wissenschaftlichen Grundlage, die einen Vergleich von Lebensmitteln einer Kategorie anhand ihrer Nährstoffzusammensetzung ermöglicht. Das Max Rubner-Institut (MRI) komme in einem vorläufigen Bericht zur Bewertung ausgewählter Nährwertkennzeichnungs-Modelle zu dem Ergebnis, dass grundsätzlich alle untersuchten Modelle, darunter auch der Nutri-Score, wissenschaftlich fundiert seien, heißt es in einer Antwort (19/16255) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/15925) der AfD-Fraktion. Darüber hinaus hätten Ergebnisse einer durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) beauftragten und im Sommer 2019 durchgeführten Verbraucherforschung zur Evaluation unterschiedlicher Nährwertkennzeichnungs-Modelle gezeigt, dass der Nutri-Score in seiner aktuellen Form von Verbrauchern am besten verstanden und gefordert werde. Das Ziel des Nutri-Score sei es, innerhalb einer Gruppe gleicher Lebensmittel die Produkte hinsichtlich ihrer Nährwerte durch ein Gesamturteil leicht vergleichbar zu machen.