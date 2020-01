Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 10.01.2020 (hib 43/2020)

Berlin: (hib/HAU) Für die Zuganbindungen deutscher Flughäfen interessiert sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/16266) wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Menschen in Deutschland einen deutschen Flughafen innerhalb einer Stunde über das Streckennetz der Deutschen Bahn AG (DB AG) erreichen können. Gefragt wird auch, an welchen deutschen Flughafenbahnhöfen ein Güterverkehrsbahnhof angegliedert ist und wie viele Tonnen dort in den letzten zehn Jahren an Luftfracht und Kerosin umgeschlagen wurden.