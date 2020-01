Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 10.01.2020 (hib 44/2020)

Berlin: (hib/JOH) Welche Maßnahmen die Bundesregierung plant, um den Ausbau von erneuerbaren Energien und Green-Economy-Strukturen in den Schwellen- und Entwicklungsländern, insbesondere hinsichtlich sogenannter E-Fuels zu verbessern, will die FDP-Fraktion mittels einer Kleinen Anfrage (19/16007) erfahren. Darin wollen die Abgeordneten auch wissen, welche Investitionsanreize für Klimaschutzprojekte die Bundesregierung setzen will und wie hoch aktuell ihre Investitionskosten für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen in den Partnerländern der deutschen Entwicklungszusammenarbeit sind.

E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, die mittels regenerativ erzeugtem Strom aus Wasser und Kohlenstoffdioxid (CO2) hergestellt werden. Nach Ansicht der Fragesteller könnten sie etwa im Verkehrssektor weltweit Anwendung finden.