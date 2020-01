Finanzen/Kleine Anfrage - 14.01.2020 (hib 58/2020)

Berlin: (hib/HLE) Nach einer im November 2020 anstehenden Prüfung der Geldwäschebekämpfungsstandards in Deutschland durch die bei der OECD angesiedelten "Financial Action Task Force on Money Laundering" (FATF) erkundigt sich die FDP-Fraktionen in einer Kleinen Anfrage (19/15937). Die Bundesregierung soll angeben, welchen Stellenwert sie der FATF-Deutschlandprüfung beimisst, welche Staaten derzeit von der FATF als Risikoländer bewertet werden und wo die Schwerpunkte der anstehenden FATF-Deutschlandprüfung sein werden.