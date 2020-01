Finanzen/Kleine Anfrage - 14.01.2020 (hib 58/2020)

Berlin: (hib/HLE) Wie sich die Bundesregierung in die auf OECD-Ebene geführte Diskussion zur Besteuerung der Digitalisierung der Wirtschaft einbringt, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/16033) in Erfahrung bringen. Gefragt wird unter anderem nach Folgenabschätzungen zu den Auswirkungen einer globalen Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen auf das deutsche Steueraufkommen.