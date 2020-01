Finanzen/Antwort - 15.01.2020 (hib 78/2020)

Berlin: (hib/HLE) Seit 2013 hat die Bundesregierung Lieferungen und Leistungen nach Ägypten in Höhe von 9,2 Milliarden Euro mit Exportkreditgarantien abgesichert. Seit Juli 2013 seien Investitionsgarantien mit einer Kapitaldeckung in Höhe von 805,3 Millionen Euro übernommen worden, heißt es in einer Antwort (19/15962) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/15088), in der auch Angaben zu laufenden Krediten von Deutschland an Ägypten enthalten sind.