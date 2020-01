Wirtschaft und Energie/Antwort - 16.01.2020 (hib 84/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung will mit ihrer Industriestrategie deutsche Unternehmen auch auf europäischer Ebene stärken. Viele Fragen, die die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie betreffen, könnten und müssten auf europäischer Ebene beantwortet werden, heißt es in der Antwort (19/16453) auf eine Kleine Anfrage (19/16158) der FDP-Fraktion. "Vor diesem Hintergrund hat sich das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie entschlossen, die Strategie in Industriestrategie 2030 umzubenennen." Vorher war dem Titel das Wort "national" beigefügt.

Die in der Strategie formulierten industrierelevanten Vorhaben würden innerhalb der Bundesregierung in den nächsten Wochen und Monaten erörtert und geeignete Umsetzungsschritte abgestimmt, heißt es weiter.