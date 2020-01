Auswärtiges/Kleine Anfrage - 22.01.2020 (hib 91/2020)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Zusammenarbeit mit Vertrauensanwälten in Asylverfahren türkischer Staatsangehöriger erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/16551). Die Bundesregierung soll unter anderem mitteilen, wie viele Akten, in denen Informationen zu Asylverfahren türkischer Staatsbürger in Deutschland enthalten sind, zu wie vielen Einzelfällen durch die Festnahme des Vertrauensanwalts Yilmaz S. und durch die Durchsuchung seiner Wohnung und seiner Kanzleiräume in der Türkei an die türkischen Behörden gelangt sind.