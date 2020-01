Finanzen/Ausschuss - 23.01.2020 (hib 94/2020)

Berlin: (hib/HLE) Um eine bessere Beteiligung von Mitarbeitern am Unternehmenskapital geht es in einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses am Montag, 27. Januar, von 11.00 bis 12.30 Uhr im Sitzungssaal E 300 des Paul-Löbe-Hauses.

Grundlage der Anhörung sind zwei Anträge von Oppositionsfraktionen. So will die FDP-Fraktion (19/14786) einen "Eigentumsturbo" und die Mitarbeiterbeteiligung schnell durchsetzen. Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/15118) will die Mitarbeiterbeteiligung in Start-ups und etablierten Unternehmen erleichtern .

Als Sachverständige sind geladen: Bundesverband Deutsche Startups, Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften, Bundesverband Mitarbeiterbeteiligung (AGP), Deutscher Gewerkschaftsbund, Deutscher Steuerberaterverband, GetYourGuide Deutschland, Mercer Deutschland und Peter Möllmann (Schnittker Möllmann Partners)

Zuhörer werden gebeten, sich im Sekretariat des Ausschusses mit vollständigem Namen und Geburtsdatum per E-Mail (finanzausschuss@bundestag.de) anzumelden. Außerdem sind das Datum und das Thema der Anhörung anzugeben. Zur Sitzung muss das Personaldokument mitgebracht werden.