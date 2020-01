Auswärtiges/Antwort - 28.01.2020 (hib 107/2020)

Berlin: (hib/AHE) Im Fall des mutmaßlichen Angriffs bewaffneter libyscher Milizen auf das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" sind durch die Bundespolizei Vorermittlungen geführt worden. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (19/16596) auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion (19/15692). Der Vorgang sei am 5. Dezember 2019 an die Staatsanwaltschaft Hamburg zur weiteren Entscheidung abgegeben worden. Erkenntnisse zu Ermittlungen in Libyen oder Italien lägen der Bundesregierung nicht vor.