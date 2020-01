Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.01.2020 (hib 128/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will erfahren, wie sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittlichen Haushaltseinkommen von Altersrentnern und von Ruhegehaltsempfängern in den vergangenen 20 Jahren entwickelt haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/16643) unter anderem danach, wie sich in diesem Zeitraum die durchschnittlichen Steuerbelastungen der Steuerpflichtigen mit Renteneinkommen und der Steuerpflichtigen mit Pensionseinkommen entwickelt haben.