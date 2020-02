Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 04.02.2020 (hib 145/2020)

Berlin: (hib/STO) "Unterstützungsangebote des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)" thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/16808). Darin erkundigt sie sich danach, welche konkreten Maßnahmen das BSI "in Zusammenarbeit mit Betreibern sozialer Netzwerke, Forschungsinstituten und Vertretern von Verbänden und sogenannten Thinktanks" zur Entwicklung von Sicherheitsempfehlungen für politische Parteien und parteinahe Stiftungen im Bereich der Cyber-Sicherheit plant. Auch fragt sie unter anderem, wann mit deren konkreter Umsetzung zu rechnen ist.