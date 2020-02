Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Kleine Anfrage - 04.02.2020 (hib 147/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen möchte wissen, wie sich die Personalsituation im Bereich Bauen und Wohnen entwickelt hat. Die Abgeordneten interessieren sich in einer Kleinen Anfrage (19/16938) für die Zahl der Stellen, die in mit Bauthemen befassten Abteilungen des Bundesinnenministeriums neu geschaffen worden sind. Auch die Stellenentwicklung bei nachgelagerten Behörden wie dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung in dieser Legislaturperiode beschäftigt sie.