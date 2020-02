Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Anhörung - 06.02.2020 (hib 151/2020)

Berlin: (hib/LBR) Um Biodiversität und Klima geht es in einem öffentlichen Fachgespräch des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit am Mittwoch, 12. Februar 2020. Zu dem Fachgespräch, das um 11 Uhr im Sitzungssaal E 700 des Paul-Löbe-Hauses in Berlin beginnt, sind sechs Sachverständige geladen. Steffen Pingen (Deutscher Bauernverband e. V.), Josef Settele (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung), Morten Jødal aus Norwegen, Beate Jessel (Bundesamt für Naturschutz), Magnus J. K. Wessel (Bund für Umwelt und Naturschutz) sowie Thomas Hickler (Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum) geben ihre Einschätzungen ab. Interessierte Zuhörer werden gebeten, sich mit Namen und Geburtsdatum bis zum 10. Februar beim Sekretariat des Ausschusses (umweltausschuss@bundestag.de) unter Angabe des Vor- und Zunamens sowie des Geburtsdatums anzumelden.