Finanzen/Kleine Anfrage - 06.02.2020 (hib 153/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welches Ziel die Öffnungsklausel haben soll, die in den Vertragstext des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) eingefügt werden soll, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/16936) von der Bundesregierung erfahren.