Finanzen/Antwort - 07.02.2020 (hib 154/2020)

Berlin: (hib/HLE) Die Bundesregierung hat in ihrer Antwort (19/16472) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/15641) eine Übersicht der Aufträge der Bundesregierung an externe Dritte in der 19. Wahlperiode veröffentlicht. Die Angaben zu den Auftragssummen sowie zu Einzelunternehmen wurden als "VS-Vertraulich" eingestuft.