Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 07.02.2020 (hib 155/2020)

Berlin: (hib/STO) Mit der Sicherheit in Zügen und an Bahnhöfen beschäftigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/16870). Darin erkundigt sie sich danach, wie die Bundesregierung die Entwicklung der Sicherheitslage an Bahnhöfen und in Zügen in Deutschland bewertet. Auch will sie unter anderem wissen, welche Maßnahmen die Bundesregierung derzeit plant, "um die Sicherheit weiter zu erhöhen".