Verteidigung/Kleine Anfrage - 10.02.2020 (hib 156/2020)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion möchte über den Verlust beziehungsweise Diebstahl von Sprengstoff bei der Bundeswehr informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/16765) will sie wissen, wie viele und welche Granaten, Zünder, und Sprengstoffe seit 2014 als Verlust gemeldet und wie viele bisher nicht wieder aufgefunden wurden. Zudem möchte sie erfahren, in wie vielen Fällen die Materialien bei aktiven und ehemaligen Soldaten oder Angehörigen von Bewachungsunternehmen sichergestellt wurden.