Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Antrag - 13.02.2020 (hib 185/2020)

Berlin: (hib/LBR) Durch Partionierung und Transmutation (PuT) sollen aus Sicht der AfD-Fraktion die für ein Endlager benötigten Kapazitäten substanziell reduziert werden. PuT sei als eine "gleichermaßen geeignete und wirksame", sowie mindestens ergänzende Strategie zum Umgang mit nuklearen Abfällen einzustufen und anzuerkennen, schreibt die Fraktion in einem Antrag (19/17127). Die Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet werde in Deutschland "gar nicht beziehungsweise in völlig unzureichender Weise gefördert", heißt es in dem Antrag weiter. Die Abgeordneten fordern die Bundesregierung auf, die Forschung auf dem Gebiet national zu unterstützen und sich auch international dafür zu engagieren.

Weiter heißt es, die Nutzung von Reststoffen solle "in möglichst vielseitiger Weise, auch in nukleartechnischen Anlagen für PuT" gestattet werden. Dafür soll die Bundesregierung auch Genehmigungen und den Betrieb von geeigneten Reaktoren und Trennanlagen unterstützen. Die Fraktion schreibt, dass Bestandteile hochaktiver Reststoffe auch "abseits der kerntechnischen Nutzung verwendet werden" können. Dies gelte etwa für die Edelmetalle Rhodium, Ruthenium, Palladium oder Americum-241 für Nuklidbatterien in Weltraumfahrzeugen. Dafür seien die Entwicklung und der Betrieb von Schnellspaltreaktoren und Partitionierungsanlagen erforderlich.