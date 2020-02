Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 14.02.2020 (hib 192/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach Auskunft der Deutschen Bahn AG (DB AG) sind laut Bundesregierung etwa 59 Prozent der 501 Verkehrsstationen in Sachsen "nicht uneingeschränkt erreichbar". Das schreibt die Regierung in ihrer Antwort (19/16965) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/15845). An 16 Verkehrsstationen sei die Umsetzung einer weitreichenden Barrierefreiheit bis 2025 geplant, heißt es in der Antwort.