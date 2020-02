Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 14.02.2020 (hib 192/2020)

Berlin: (hib/HAU) An fünf deutschen Flughäfen (Berlin-Schönefeld, Frankfurt am Main, Köln/Bonn, Düsseldorf und Halle/Leipzig) gibt es nach Angaben der Bundesregierung Fernverkehrsbahnhöfe. Das geht aus der Antwort der Regierung (19/16966) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/16266) hervor. In der Antwort informiert die Regierung auch über die Pünktlichkeit der Fernverkehrsverbindungen und der Nahverkehrszüge an den deutschen Flughafenbahnhöfen. Außerdem wird unter Bezugnahme auf Auskünfte der Deutschen Bahn AG (DB AG) mitgeteilt, dass sich zwischen 2014 und 2019 im Fernverkehr die Fahrgastzahlen an deutschen Flughäfen mit Fernverkehrsbahnhof insgesamt um 25 Prozent erhöht hätten.