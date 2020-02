Finanzen/Kleine Anfrage - 18.02.2020 (hib 198/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welche Bundeszuschüsse oder Förderungen in welcher Höhe dem Verein Haus Hochwald e.V ausgezahlt wurden und aus welchem Grunde der Verein bezuschusst oder gefördert wurde, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17015) in Erfahrung bringen.