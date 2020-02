Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 18.02.2020 (hib 200/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Um Geschäfte des Lürssen-Konzerns in Saudi-Arabien geht es in einer Kleinen Anfrage (19/17174) der Linksfraktion. Die Abgeordneten möchten wissen, welche Arten von Dienstleistungen das Unternehmen im Rahmen von Rüstungsexportprojekten in Saudi-Arabien erbracht hat. Sie fragen auch nach Ersatzteilen, die die Lürssen-Gruppe in Saudi-Arabien verbaut hat, nachdem ein Exportstopp verhängt worden war.