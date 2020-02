Inneres und Heimat/Antwort - 19.02.2020 (hib 201/2020)

Berlin: (hib/STO) Die in der laufenden Legislaturperiode des Bundestages bis zum 27. Januar 2020 stattgefundenen Fachministerkonferenzen listet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/17112) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/16799) auf. Aus der Aufstellung geht auch hervor, an welcher der Konferenzen die jeweiligen Bundesminister teilnahmen, bei welchen Treffen sie von Parlamentarischen Staatssekretären vertreten wurden und an welchen Konferenzen weder Bundesminister noch Parlamentarische Staatssekretäre teilnahmen.