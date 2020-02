Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 19.02.2020 (hib 201/2020)

Berlin: (hib/STO) "Sport als Integrationskatalysator für geflüchtete Mädchen und Frauen" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/17171). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie die Bundesregierung Sportangebote für geflüchtete Mädchen und Frauen bewertet. Auch will sie wissen, ob der Bundesregierung aktuelle Statistiken vorliegen, die den Mitgliederanteil von geflüchteten Frauen und Mädchen in den Sportvereinen aufzeigen. Ferner fragt sie unter anderem, in welchem Vereinssport nach Kenntnis der Bundesregierung am meisten geflüchtete Frauen und Mädchen sportlich aktiv sind.