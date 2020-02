Ernährung und Landwirtschaft/Antwort - 26.02.2020 (hib 217/2020)

Berlin: (hib/EIS) Eines der Ergebnisse des Landwirtschaftsdialogs auf Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am 2. Dezember vergangenen Jahres war die Einrichtung einer "Zukunftskommission Landwirtschaft". Die Bundeskanzlerin habe den Deutschen Bauernverband und das Aktionsbündnis "Land schafft Verbindung" gebeten, hierzu einen Mandatsentwurf zu erarbeiten, erklärt die Bundesregierung in einer Antwort (19/17016) auf eine Kleine Anfrage (19/16668) der AfD-Fraktion. Die Arbeiten zu einem Mandatsentwurf würden aber noch andauern. Weiter heißt es in der Antwort, dass der Landwirtschaftsdialog wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Agrarpolitik gegeben habe. Die Herausforderungen und Perspektiven einer zukunftsfähigen Landwirtschaft sollen in einzelnen Themenfeldern und in der weiteren Diskussion zur Zukunft der Landwirtschaft vertieft werden.