Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 26.02.2020 (hib 218/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion hakt bezüglich ihres Interesses für die Tätigkeit des Ostbeauftragten der Bundesregierung nach. In einer Kleinen Anfrage (19/17271) thematisieren die Abgeordneten Informationen zu Veranstaltungen, an denen der Beauftragte teilgenommen hat. Sie möchten wissen, auf welche datenschutzrechtlichen Gründe sich die Bundesregierung in einer vorherigen Antwort (19/14793) bezogen hat.