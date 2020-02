Inneres und Heimat/Antwort - 26.02.2020 (hib 219/2020)

Berlin: (hib/STO) Die von ihr geförderten Projekte des Trägers "La Red - Vernetzung und Integration e.V." listet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/17243) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/16962) auf. Wie die Fraktion darin ausführte, ist "La Red - Vernetzung und Integration e. V." laut Bundeszentrale für politische Bildung "eine Migrantenselbstorganisation, die als gemeinnütziger Verein im Jahr 2013 gegründet wurde". Das Ziel der Arbeit von La Red bestehe darin, "Migrantinnen und Migranten - insbesondere aus Europa - in Berlin und Deutschland bei ihrer Eingliederung in Gesellschaft und Arbeitsmarkt zu unterstützen".