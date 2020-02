Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 28.02.2020 (hib 227/2020)

Berlin: (hib/STO) "Lebenswelten junger Muslime in Deutschland" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/17313). Darin führt die Fraktion aus, dass die Bundesregierung "eine umfangreiche Studie in Bezug auf die Lebenswelten junger Muslime in Deutschland 2011 erstellt" habe. Wissen will sie unter anderem, ob eine Neuauflage der Studie "Lebenswelten junger Muslime in Deutschland" geplant ist und wenn gegebenenfalls mit einer Veröffentlichung dieser Studie gerechnet werden kann.