Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 28.02.2020 (hib 228/2020)

Berlin: (hib/LBR) Messstellen und Parameter zur Bewertung des chemischen Grundwasserzustandes thematisiert die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17325). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welchen EU-Code einzelne deutsche Grundwasserkörper aufweisen, in welchen Bundesländern sich diese befinden und in welchem chemischen Zustand sie sind. Auch interessiert die Fraktion, wie viele Grundwassermessstellen es in den einzelnen Grundwasserkörpern gibt und welche Ursachen zu der Einstufung "schlechter chemischer Zustand" führen.