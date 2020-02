Finanzen/Kleine Anfrage - 28.02.2020 (hib 229/2020)

Berlin: (hib/HLE) Für Umstrukturierungsmaßnahmen bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in der Sparte Facility Management interessiert sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/17279). Die Bundesregierung soll Angaben zu Verträgen und zur Zahl der Beschäftigten in der Sparte Facility Management machen. Außerdem wird nach einem Zeitplan für die Umstrukturierung gefragt.