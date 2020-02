Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 28.02.2020 (hib 229/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Mitarbeiter der Bundesministerien und Bundesbehörden einer Nebenbeschäftigung "in den Fraktionen beziehungsweise bei Abgeordneten des Bundestages beziehungsweise der Landesparlamente und des Europäischen Parlaments" nachgehen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/17317) unter anderem nach der Zahl der "Mitarbeiter von Fraktionen beziehungsweise Abgeordneten des Bundestages beziehungsweise der Landesparlamente und des Europäischen Parlaments", die einer Nebenbeschäftigung in Bundesministerien oder Bundesbehörden nachgehen.