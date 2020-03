Finanzen/Ausschuss - 04.03.2020 (hib 246/2020)

Berlin: (hib/HLE) Der Finanzausschuss hat am Mittwoch die Durchführung von zwei öffentlichen Anhörungen beschlossen. Am Mittwoch, dem 25. März, soll es um einen bisher noch nicht überwiesenen Antrag der FDP-Fraktion zum Thema "Basel III" gehen. Eine weitere Anhörung wird am Mittwoch, dem 22. April, zum Thema Cum-Ex stattfinden. Grundlage ist ein Antrag der Fraktion Die Linke (19/16836) mit dem Titel "Steuerskandale wie Cum/Ex zukünftig verhindern" und ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/5765) mit dem Titel "Cum-Ex-Steuerskandal unverzüglich beenden".