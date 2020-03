Wirtschaft und Energie/Antrag - 06.03.2020 (hib 256/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die AfD-Fraktion möchte mit dezentralen Arbeitsplätzen die ländlichen Räume in Deutschland stärken. Voraussetzung dafür sei der Breitbandausbau, erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/17527). Sie fordern die Bundesregierung auf, bundesweit die technischen Voraussetzungen für Telearbeit zu schaffen, hauptsächlich also eine flächendeckende Breitbandversorgung sicherzustellen. Bei Programmen zur Regionalförderung solle ein Schwerpunkt auf Telearbeit liegen. Innerhalb bestehender Gesetze müssten eigene Regelungen für die Telearbeit getroffen werden, und zwar so, dass Arbeitnehmer vor Selbstausbeutung geschützt sind und ein Recht auf Nichterreichbarkeit zugestanden bekommen. Erfahrungen sammeln könnte man in der Bundesverwaltung, indem man dort unterschiedliche Modelle testet, schlägt die AfD vor.

Das Potenzial entsprechender Arbeitsplätze werde in Deutschland noch zu wenig ausgeschöpft, heißt es zur Begründung. Dabei biete die Verlagerung von Arbeitsplätzen in die Peripherie sowohl für Unternehmen als auch für Arbeitnehmer Vorteile. Außerdem würde so zur Regionalentwicklung beigesteuert.