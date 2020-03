Finanzen/Kleine Anfrage - 06.03.2020 (hib 257/2020)

Berlin: (hib/HLE) Ob die Bundesregierung Maßnahmen plant, um die vom Europäischen Gerichtshof 2017 formulierten Regeln zur umsatzsteuerlichen Behandlung von Leasingverträgen an das deutsche Recht anzupassen, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17382) von der Bundesregierung erfahren.