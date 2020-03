Finanzen/Kleine Anfrage - 06.03.2020 (hib 258/2020)

Berlin: (hib/HLE) Um Sammlermünzen der Bundesrepublik Deutschland geht es in einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/17469). Die Bundesregierung soll angeben, wie viele Sammlermünzen in den vergangenen zehn Jahren pro Jahr in welchem Wert ausgegeben wurden. Zudem wird nach dem Anteil der Silbermünzen und der Goldmünzen gefragt. Wissen wollen die Abgeordneten auch, wie viel Gold jährlich für die Produktion von Sammlermünzen benötigt wird, wer für die Materialbeschaffung der Sammlermünzen zuständig ist und ob das angekaufte Gold einer Herkunftskontrolle unterzogen wird. Eine weitere Frage betrifft die Abgabe von Sammlermünzen aus Gold unter dem Materialwert des jeweiligen Ausgabezeitpunkts.