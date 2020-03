Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 09.03.2020 (hib 259/2020)

Berlin: (hib/HAU) "Stilllegung und Wiederbelebung von Bahnstrecken in Sachsen" lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/17438). Die Abgeordneten möchten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Streckenkilometer Bahnstrecke in Sachsen seit 1990 stillgelegt wurden, wann dies geschah und welche Strecken entwidmet - also von Eisenbahnbetriebszwecken freigestellt wurden. Welche Wiederinbetriebnahmen von Strecken die Bundesregierung befürwortet, interessiert die Linksfraktion ebenfalls. Gefragt wird auch nach Gesprächen zwischen der Bundesregierung und der sächsischen Staatsregierung hinsichtlich der Wiederinbetriebnahme stillgelegter Bahnstrecken.