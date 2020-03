Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 09.03.2020 (hib 260/2020)

Berlin: (hib/HAU) Welche Methode zur Verlegung von Glasfaserinfrastruktur nach Auffassung der Bundesregierung am geeignetsten ist, um einen kostengünstigen und flächendeckenden Ausbau der Glasfaserinfrastruktur in Deutschland zu gewährleisten, möchte die FDP-Fraktion wissen. In einer Kleinen Anfrage (19/17432) erkundigen sich die Liberalen auch nach den von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen, um die Akzeptanz alternativer Verlegemethoden zu steigern. Gefragt wird auch, ob die Bundesregierung die Etablierung und Gleichstellung alternativer Verlegeverfahren in den Allgemeinen Technischen Bestimmungen für die Benutzung von Straßen durch Leitungen und Telekommunikationslinien plant.