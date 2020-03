Finanzen/Kleine Anfrage - 09.03.2020 (hib 260/2020)

Berlin: (hib/HLE) Nach Verhandlungen mit Luxemburg über Ausgleichszahlungen an rheinland-pfälzische Kommunen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/17440). Dabei geht es um etwa 30.000 Personen aus rheinland-pfälzischen Landkreisen, die in Luxemburg arbeiten und dort Einkommensteuer bezahlen, öffentliche Dienstleistungen jedoch in Rheinland-Pfalz in Anspruch nehmen. Die Abgeordneten wollen wissen, welche Zielsetzungen bei den Verhandlungen verfolgt werden sollen.