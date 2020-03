Arbeit und Soziales/Antrag - 09.03.2020 (hib 261/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen fordert die Einführung einer Qualifizierungs-Kurzarbeit. In einem entsprechenden Antrag (19/17521) schreiben die Abgeordneten, dass Digitalisierung, demografischer Wandel und ökologische Transformation die Arbeitswelt gleichzeitig auf drei Ebenen enorm verändere. Die Beschäftigten bräuchten in dieser Situation zukunftsfähige Qualifizierungsangebote, denn die heutigen arbeitsmarktpolitischen Instrumente reichten dafür nicht aus, so die Grünen. Sie verlangen von der Bundesregierung deshalb, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der zum einen ein Qualifizierungs-Kurzarbeitergeld einführt, das eng an die Sozialpartnerschaft gekoppelt sein soll. Darüber hinaus soll das bisherige Transfer-Kurzarbeitergeld reformiert werden. Nach den Vorstellungen der Grünen soll es künftig nicht nur ein sondern drei Jahre gezahlt werden, um den Betroffenen die Chance einer zukunftsfähigen Qualifizierung, Umschulung oder Ausbildung zu eröffnen. Drittens wollen die Grünen die betriebliche Mitbestimmung in Fragen des Strukturwandels stärken.